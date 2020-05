Rapports PFDB : Kouassi, celui qui joue dans l'inconnu

Tanguy Kouassi, ne dispose toujours pas son nom sur son maillot, malgré ses 12 matches avec l'équipe première. À chacune de ses apparitions, il arbore le numéro 33 sans aucun flocage au-dessus. Il y a trois mois, le joueur était quasiment inconnu des supporters Parisiens, mais le jeune défenseur central, a seulement eu besoin de trois mois pour se fondre dans le décor.

Kouassi, est considéré comme un jeune prometteur. Il n'est pas un futur Desailly ou Thuram. Il se rapproche plus de Laurent Blanc, en raison de son sang-froid, sa technique, sa vision du jeu et son physique (1m87).

Le voir en action nous rappelle parfois quand Guardiola plaçait Yaya Touré au centre de la défense. Serein même dans les matchs difficiles, comme en Ligue des Champions, il a prouvé qu’il a sa place dans l’équipe première du PSG. Il a remporté 6,13 de ses duels en 90 minutes de jeu, comme le rapporte 'ProFootballDB'.

Parfois, il a l'air un peu maladroit à cause de ses longues jambes (il est droitier) et prend plus de risques qu'il ne devrait. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a que 17 ans.

Même son ancien entraîneur, Thiago Motta, s'étonne de sa fulgurante ascension et de sa "grande maturité". C'est un joueur très rapide et intelligent dans ses choix de positionnement. Néanmoins, le Titit parisien pourrait quitter le nid à la fin de cette saison, le RB Leipzig est très désireux de s'attacher ses services.