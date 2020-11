Raul Jimenez confirme l’intérêt de MU

Raul Jimenez, l’excellent attaquant de Wolverhampton, vient de révéler à la presse de son pays que Manchester United le voulait ardemment lors du dernier mercato.

"Un jour, je me suis réveillé et la Juventus me voulait, un autre c’est Manchester United et de ce que je sais, c'est qu'il y avait des approches. Mais un accord n'a jamais été conclu, rien de proche, mais je suis très bon aux Wolves" a commenté le goleador des Wolves dans une interview à 'TUDN'.

Jimenez heureux chez les Wolves

Le natif de Tepeji del Río estime que rester chez Wolves n'était pas une mauvaise décision, loin de là. Preuve en est les prestations qu'il a livrées en ce début de saison en Premier League. "La vérité est que je suis très heureux à Wolverhampton. Ce n'est jamais du conformisme d'être dans un endroit où tu vas bien. Ils savent que je ne suis pas satisfait, je cherche toujours plus", a déclaré Jiménez, qui joue sa troisième saison sous les ordres de Nuno Espirito.

Manchester United et la Juventus ne sont pas les seuls clubs à avoir sondé l’international aztèque durant le dernier mercato. Le Real Madrid avait également pris des renseignements sur ce joueur.