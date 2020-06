Raúl Jiménez flatté par l'intérêt de deux cadors

Raúl Jiménez (29 ans) est l'un des joueurs importants des Wolves et ses stats parlent d'elles-mêmes. Le buteur est associé aux plus grands d'Europe.

Parmi eux, la Juventus et Manchester United. L'attaquant a fait référence à ces rumeurs dans des déclarations recueillies par 'Bolavip'.

"Bien sûr, que j'aime ça, même si je ne sais pas ce qui est vrai dans ces rumeurs (Intérêt de la Juventus et United, ndlr), ce sont quelques-uns des meilleurs clubs du monde. C'est pourquoi cela me donne davantage de la motivation et de l'envie de progresser", a-t-il avoué.

L'international mexicain, qui a un contrat avec les Wolves jusqu'en juin 2023, a marqué 22 buts et neuf passes décisives jusqu'à présent cette saison et a inscrit 39 buts en 88 matches officiels pour le club anglais.

La Juve et United ne sont pas les seuls géants à vouloir Raul Jimenez, Tottenham, Liverpool, Arsenal et le Real Madrid sont aussi à l'affût.