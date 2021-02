Raúl Jimenez revient sur le soir de sa fracture crânienne

À la fin du mois de novembre, Raúl Jimenez inquiétait le monde du football en sortant en urgence sur civière après un dur choc avec David Luiz contre d'un match entre Arsenal et Wolverhampton.

L'international mexicain s'est fait opérer d'une fracture crânienne et continue de travailler sur sa récupération. Dans un entretien avec le magazine 'Estilo FD' au Mexique, le joueur est revenu sur le soir de sa blessure.

"Je ne me souviens pas du choc, je me souviens uniquement de m'être réveillé à l'hôpital après l'opération", a confié l'attaquant de Wolverhampton avant d'évoquer l'importance de son entourage dans cette épreuve, et de sa compagne Daniela Basso.

"Ce fut un moment très dur, compliqué. Personne n'a envie de vivre ce genre de choses. Je crois que le plus dur a été pour elle, parce que le match était à Londres, et elle a vécu ça à la maison à deux heures de route", a expliqué l'international mexicain.

"C'est difficile de retourner à la maison et de ne pas pouvoir faire grand-chose, se déplacer doucement. Mais elle a été là pour me soutenir, elle m'apportait même le petit déjeuner au lit", confie Raul Jimenez.

Enfin, il s'est confié sur ses objectifs pour l'année 2021 : "Premièrement, retrouver les terrains le plus vite possible, mais sans oublier ma famille. Ils sont mon plus grand projet. Et continuer d'avoir du succès dans mon travail."