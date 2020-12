Raúl Jiménez va mieux, mais reste en observation

Nuno Espirito Santo, entraîneur de Wolverhampton Wanderers, s'est montré "positif" quant au rétablissement du Mexicain Raúl Jiménez, mais a précisé qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter et qu'il fallait le laisser se reposer.

L'entraîneur portugais est apparu en conférence de presse vendredi et a fait le point sur l'état de santé du joueur mexicain, qui a subi une fracture du crâne dimanche dernier.

"Il se remet bien et nous avons des nouvelles positives sur la situation. C'est positif, mais nous savons à quel point la situation est grave. Il est toujours en observation et rentrera bientôt chez lui", a déclaré Nuno.

Le joueur de 29 ans est dans un hôpital londonien en attendant le feu vert des médecins pour rentrer chez lui et commencer sa rééducation.

Concernant les délais de récupération possibles, il a été très clair et a dit qu'il était trop tôt pour y penser et que ce n'était pas le moment. "Laissons-le se reposer et nous verrons", a-t-il dit.

"Il est normal que nous soyons tristes et inquiets, parce que nous aimons Raúl. Il est notre famille, mais au fil des jours, les choses reviennent lentement à la normale", a ajouté l'entraîneur portugais.