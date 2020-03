"Raúl Jiminez est meilleur que Cristiano Ronaldo"

Daniel 'Ruso' Brailovsky, ancien joueur de l'America et journaliste sportif mexicain, a clairement indiqué qu'il voyait Raul Jimenez jouer dans les grands clubs, comme United.

Brailovsky a réitéré son idée que l'ancien joueur de l'Atlético ou du Benfica est plus complet que la star de la Juventus : "Bien sûr qu'il l'est et je le soutiens. Raul est un meilleur joueur que Cristiano. Un joueur d'équipe qui marque des buts, qui sort avec ses coéquipiers, qui n'est pas un individualiste."

À la stupéfaction de ses coéquipiers de 'Fox Sports', le journaliste a tenu à s'expliquer sur ses propos: "Allez-vous me demander cinq fois ? Oui, parce qu'il est beaucoup plus complet, il joue pour l'équipe, parce qu'il a de bons mouvements, parce qu'il est plus jeune..."

"Si vous parlez d'un buteur, bien sûr Cristiano est un meilleur buteur, mais en tant que joueur, Jimenez est un meilleur", a-t-il conclu