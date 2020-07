Rayan AÃ¯t-Nouri vers Manchester

L'international espoir français, Rayan Aït-Nouri, est dans les petits papiers des cadors européens.

D'après 'FootMercato' le latéral gauche aurait reçu des offres venant de Manchester United et de Manchester City. Angers et son agent, l'inévitable Jorge Mendes, auraient échangé afin de trouver une issue favorable.

L'Atlético de Madrid s'est également emparé du dossier. Crystal Palace et Wolverhampton s'intéressent aussi aux performances du joueur. Les dirigeants du SCO, ont d'ailleurs ménagé l'ancien joueur du Paris FC, lors des matches amicaux, surtout après sa blessure face à Nice lors d'un choc avec Hichem Boudaoui en janvier dernier, certainement pour faciliter un transfert.

Le coach angevin, Stéphane Moulin, avait donné quelques précisions sur les antennes de 'RMC Sport' "Ce n’est pas sûr mais il y a des chances qu’il parte donc on se doit d’anticiper. On a décidé que si Rayan devait partir on avait son successeur avec Souleyman Doumbia. Pour Rayan, j’ai rarement vu un garçon aussi talentueux, il est très en avance. Il est très bien équilibré et je pense qu’il devrait se retrouver dans un grand club." Malgré un contrat jusqu'en 2023 le latéral français, pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire du SCO.