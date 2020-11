Rangnick : "Upamecano est prêt pour le Bayern"

L'ancien entraîneur du RB Leipzig, Ralf Rangnick, pense que le défenseur central Dayot Upamecano pourrait réussir au Bayern Munich. Les champions d'Allemagne pourraient perdre David Alaba et Jerome Boateng en fin de saison et devront investir dans leur ligne arrière.

L'international français Upamecano a récemment fait l'objet de louanges de la part de son entraîneur, Julian Nagelsmann, et son ancien patron Rangnick pense qu'il est assez bon pour les champions d'Europe et d'Allemagne.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait pouvoir exceller en Bavière, Rangnick a répondu à Sport1 : "Pourquoi pas ? Le Bayern connaît bien ce joueur, on peut le supposer. Physiquement, le Bayern l'a vu dans les duels.

"Il peut encore avoir une ou deux sorties de balles risquées de trop dans un match, mais il apprendra certainement dans les prochaines années.

"J'ai appris à connaître Upa et sa famille pendant de nombreuses années. Ils ne prennent pas seulement des décisions qui leur semblent bonnes pour son image, mais ils prennent aussi des décisions basées sur le sentiment de ce qui est le mieux pour le joueur lui-même."

Mais Upamecano n'est pas le seul défenseur de l'équipe de Nagelsmann à pouvoir atteindre le haut niveau selon Rangnick, puisqu'il a mis en avant Ibrahim Konaté, 21 ans, comme une star.

"Il y en a quelques autres à Leipzig : je vois Ibrahim Konaté au même niveau", a-t-il déclaré.

Le Bayern a signé le prometteur défenseur Tanguy Kouassi du Paris Saint-Germain lors du mercato d'été. Bien que le jeune homme de 18 ans ne fasse pas encore partie de l'équipe de Hansi Flick, Rangnick pense qu'il deviendra bientôt un titulaire régulier.

"J'ai été en contact avec le joueur et ses parents pendant deux ans, a-t-il ajouté. C'est un talent exceptionnel et il sera l'un des meilleurs défenseurs centraux des dix prochaines annéesS'il reste en bonne santé, il sera un titulaire régulier dans un an."