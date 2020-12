Réaction trop tardive de Liverpool qui concède le nul à Fulham

City, United, Chelsea et Tottenham et Liverpool n'ont pas su s'imposer ce week-end. Les Reds ont été clairement dépassés par Fulham en première mi-temps avant de réagir en seconde, sans avoir le temps de passer devant au score.

Dès l'entame du match, les Londoniens, par l'intermédiaire de Lemina et Iván Cavaleiro, se sont montrés très dangereux. À noter au Craven Cottage la présence de supporters qui ont permis à Fulham de se dépasser.

Après une nouvelle occasion de Cavaleiro, Bobby Reid ouvre le score sur une passe d'Ademola Lookman. Mais les occasions ont continué à pleuvoir sur le but d'Alisson, qui a su maintenir Liverpool en vie. Son équipe peut le remercier pour ce match nul.

Adarabioyo et Salah, qui a finalement sonné le réveil de Liverpool, ont clôturé la première mi-temps d'un match qui a changé de physionomie au retour des vestiaires.

Malgré cela, Cavaleiro a une nouvelle fois failli profiter d'une erreur de Liverpool en tout début de deuxième mi-temps. Mais Liverpool avait de plus en plus le ballon et Aréola commençait à être décisif. Le gardien français a empêcher Henderson d'égaliser à une demi-heure de la fin.

Les hommes de Klopp, qui ont renversé la vapeur, ont dû attendre un pénalty controversé sur une main d'Abou pour égaliser. Salah transforme le pénalty et le retour semblait possible à dix minutes de la fin, mais malgré les tentatives, Fulham a tenu et prend un point.

La tête de la Premier League est toujours partagée entre Tottenham et Liverpool et la surprise Southampton est maintenant troisième, à deux points seulement. Tout se joue dans un mouchoir de poche dans la plus étrange des Premier League de ces dernières années. Les Reds et les Spurs s'affronteront bientôt...