"Je pense au Ballon d'Or depuis mon enfance"

Karim Benzema n’est pas un joueur comme les autres. Alors, plutôt que d’accorder des interviews à certains médias, l’attaquant du Real Madrid a préféré répondre, "au hasard", à certaines questions posées par ses fans sur les réseaux sociaux. Et l’une d’entre elles concernait le Ballon d’Or, dont le trophée ne sera pas attribué en 2020, pandémie de coronavirus oblige.

Avec le titre, 21 buts et 8 passes décisives en Liga, Benzema avait pourtant ses chances. Sans oublier la Ligue des Champions, avec un huitième de finale retour à disputer contre Manchester City. Mais le Tricolore va devoir digérer, avant de se jeter à nouveau dans la bataille dès la saison prochaine…

"Le Ballon d’Or, j’y pense, bien sûr, tout le temps, depuis mon enfance. Mais ce n'est pas quelque chose qui me rend fou tous les jours. Le terme Ballon d'Or est toujours là quand on est footballeur professionnel et quand on est compétitif", a rappelé Benzema sur sa chaîne Youtube, en réponse à la question d’un fan.

Cela aurait pu faire un trophée de plus dans l’armoire de KB9, mais celle-ci est déjà bien remplie. À l’intérieur, on y retrouve notamment quatre Ligues des Champions (2014, 2016, 2017, 2018), mais pas de Coupe du monde…

L’attaquant français, "ghosté" par Didier Deschamps depuis l’affaire de la sextape en 2015, serait-il prêt à échanger ses titres continentaux contre un titre mondial ? "Jamais de la vie", a-t-il répondu. Au moins, ça a le mérite d’être clair.