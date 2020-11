Le Real Madrid retrouve le sourire à la maison

Après deux défaites consécutives à la maison (contre Cadix et le Shakhtar), les hommes de Zinedine Zidane retrouvaient le stade Alfredo di Stefano et ont aussi retrouvé la victoire à domicile.

Une semaine après la victoire au Camp Nou, le Real Madrid avait pour objectif de reprendre provisoirement la tête du championnat, et devait pour cela s'imposer contre Huesca.

L'entraîneur madrilène a décidé de miser sur un trio offensif titulaire inédit, composé de Marco Asensio, Karim Benzema et Eden Hazard. Et si les trois attaquants se sont montrés timides en début de match, ils ont débloqué la situation.

Huesca s'est montrée très intéressante en première période et a osé, mettant à mal la défense merengue. Parmi les joueurs les plus dangereux, l'attaquant Rafa Mir, qui est passé dans le dos de Militao à plusieurs reprises.

À l'exception d'un geste timide d'Hazard et d'une tête de Sergio Ramos, le Real Madrid a eu beaucoup de mal offensivement. Mais tout s'est débloqué avec l'ouverture du score après 40 minutes de jeu.

Servi par Fede Valverde dans l'axe, Hazard réalisait un magnifique contrôle orienté avant de déclencher une frappe splendide du gauche à 25 mètres. Son premier but de la saison, qui a permis au Real Madrid de respirer.

Puis cinq minutes plus tard, Karim Benzema doublait la mise juste avant la pause, après un centre de Lucas Vazquez et un magnifique enchaînement contrôle du torse et frappe du gauche dans un angle très fermé.

Fede Valverde, déjà passeur sur l'ouverture du score d'Hazard, inscrivait le troisième but après la pause après un service de Karim Benzema dans la surface, face à un Huesca qui a tout de même réussi à réagir un peu plus tard.

Servi par Rafa Mir, David Ferreiro, entré en jeu à la mi-temps, réduisait le score en surprenant Sergio Ramos et en propulsant le ballon au fond des cages de Thibaut Courtois (74e).

Mais ce n'est pas suffisant pour déstabiliser le Real Madrid en fin de seconde période, puisque Karim Benzema inscrivait un second but à la 90e minute après une remise de la tête de Rodrygo. Le jeune Brésilien avait été trouvé au second poteau par Marcelo. Une victoire qui permet aux Madrilènes de reprendre la tête du classement de Liga (avec toujours un match en retard).