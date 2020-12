Hazard va "très bien mentalement", assure Zidane

"Ca n'a pas été facile pour lui jusqu'à présent. Mais je le sens très bien mentalement, il s'entraîne à nouveau avec nous de manière tout à fait régulière. Il faut y aller patiemment, petit à petit. Mais il va bien", a rassuré l'entraîneur français du Real mardi en conférence de presse, avant la réception de Grenade mercredi (19h45) pour la 15e journée de Liga.

Depuis son transfert astronomique de Chelsea au Real Madrid pour 5 ans et 115 millions d'euros à l'été 2019, l'attaquant international belge (106 sélections) a enchaîné une opération à la cheville droite, une rechute, des blessures aux jambes et une quarantaine à cause du Covid-19.

L'ailier gauche s'est encore blessé à la cuisse droite le 28 novembre contre Alavés, mais a repris l'entraînement avec le reste de l'équipe la semaine dernière. Zidane avait alors déclaré qu'il était "proche" de rejouer.

Au total, Hazard a manqué près d'une cinquantaine de matches en seulement un an et demi dans la capitale espagnole.

Vendredi dernier, Zidane a pu diriger son premier entraînement avec son groupe au complet depuis plus d'un an, mais dès samedi, Vinicius a été mis au repos pour une gastro-entérite et a été absent à Eibar (3-1) dimanche.

Luka Modric, touché lors de ce succès au Pays basque, ne s'est pas entraîné mardi. "On espère que ce n'est pas grand-chose. De toute façon, comme toujours, on ne va pas prendre de risques. On verra si on pourra vite récupérer Luka lors des prochains jours de repos" pendant les fêtes de fin d'année, a souhaité "Zizou".

Isco, également touché, "va mieux" aussi, a rassuré Zidane à l'aube du dernier match du Real avant Noël. Madrid tentera de conserver sa première place en Liga, partagée avec son voisin l'Atlético (29 pts), qui a joué deux matches en moins.