"Les 35 ans de Modric ne se voient pas sur le terrain"

Il ne faut jamais enterrer le Real Madrid. Jamais. Les hommes de Zinédine Zidane l’ont une nouvelle fois prouvé ce mardi en se débarrassant de la redoutable Atalanta Bergame en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec deux victoires nettes (1-0, 3-1).

La tâche ne s’annonçait pourtant pas facile pour une équipe qui n’avait plus connu les quarts de finale depuis… 2018, date du dernier succès des Merengue dans la compétition. Mais grâce aux indéboulonnables Karim Benzema (33 ans), Luka Modric (35 ans) ou encore Toni Kroos (31 ans), Madrid a su imposer sa loi.

Pour le plus grand plaisir de Zinédine Zidane, qui semble avoir conscience que son crédit n’est finalement pas illimité dans la capitale espagnole. Au-delà de cette qualification qui rassure, le technicien français avait surtout envie de rendre hommage à ceux qu’une presse parfois moqueuse appelle les "papys" du Real.

"Ce ne sont pas des papis (sourire). Ils ont toujours envie de montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils sont bons. Modric, sur le terrain, on n'a pas l'impression qu'il a 35 ans. C'est pareil pour tout le monde. On a vraiment fait un gros match", a savouré Zidane en conférence de presse.

"J’ai félicité les joueurs car ils ont fait un grand match, contre une équipe qui exige beaucoup de toi-même physiquement. Il fallait bien défendre et on peut dire que ça a été un match complet de notre part", a félicité le Français après la rencontre.

"Du début à la fin, on a maîtrisé et on a été très bons défensivement. On l'a aussi été offensivement, a rappelé Zidane. On sait qu'on est capable de faire de belles choses."