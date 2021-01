Real Madrid, Reinier Jesus plus désiré à Borussia Dortmund ?

Entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, les relations sont cordiales depuis le succès de l’opération Achraf Hakimi. Prête pendant deux saisons par le club madrilène pour gagner du temps de jeu et lancer sa carrière, le latéral marocain avait explosé en Bundesliga. Courtisé aux quatre coins de l’Europe, Hakimi n’avait pourtant pas eu sa chance à Madrid et a donc fait ses valises pour l’Inter Milan contre 40 millions d’euros.

Une belle rentrée d’argent pour le Real Madrid pour un joueur qui n’avait jamais joué avec l’équipe première et le club espagnol espérait pourquoi pas faire le même scenario avec Reinier Jesus.

Acheté pour trente millions d’euros durant l’hiver 2020 mais âgé de 18 ans, l’ailier brésilien est considéré comme un peu vert pour pouvoir évoluer sous les ordres de Zidane et un prêt a donc été négocié avec le Borussia pour accueillir l’ancien de Flamengo pour deux saisons.

Seulement, rien ne se passe comme prévu depuis le début de la saison. Que ce soit les ordres de Lucien Favre ou la nouvelle direction technique du BvB, Jesus Reinier n’est pas dans les plans.

En six mois, il n’a disputé que 136 minutes et a en plus été touché par le Covid-19 qui l’a fait louper cinq rencontres. Pas vraiment le deal espéré aussi bien pour le joueur, pour le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

Alors que la fenêtre des transferts est ouverte depuis onze jours, Michael Zorc, le directeur sportif de Dortmund, s’est exprimé sur Sport1 pour dire que la porte d’un départ est ouverte à Reinier si jamais il souhaitait retourner dans son club parent du Real.

"Nous ne voulons pas rompre le prêt. Mais bien sûr, nous écouterons tout le monde. Si quelqu’un n’est pas satisfait parce qu’il a trop peu d’opportunités, faites-le nous savoir. Mais nous ne prendrons pas cette initiative."

La balle est désormais dans le camps du joueur et du Real Madrid. Pour rappel, les champions d’Espagne ont déjà vu Villarreal rompre le prêt de Kubo suite au manque de temps de jeu du Japonais pendant six mois. Il a été prêté du côté de Getafe pour la fin de saison.