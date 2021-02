Vinicius rassure sur sa relation avec Benzema

Vinicius Junior et Karim Benzema ont été épié pendant plusieurs semaines cette saison. En effet, la relation entre les deux hommes posait question au Real Madrid après que Karim Benzema ait été surpris par les caméras en train de critiquer l'ailier brésilien à la pause du match aller de Ligue des champions contre le Borussia Mönchengladbach. Pourtant, depuis, le Brésilien rassure sur sa relation avec le Français. Dans une interview accordée à 'TNT Sports Brasil', Vinicius Jr a encore assuré qu'il était en bons termes avec l'attaquant français.

"Ma relation avec Karim Benzema ? Ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Benzema est l'un des joueurs qui me défend ici, qui a tout fait pour m'aider quand personne ne me connaissait. Ce durant ces deux ans et demi. Les étrangers ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Au Real Madrid, le moindre de ces éléments a beaucoup de répercussions", a expliqué Vinicius Jr après l'épisode dans lequel Benzema l'avait critiqué dans le couloir à la mi-temps face au Borussia Mönchengladbach.

"Ma relation avec Hazard ? il y aura toujours de la concurrence. Tout le monde veut jouer et ne pas être laissé de côté. En dehors du terrain, ce sont de très bonnes personnes. Je suis heureux de pouvoir réaliser un rêve, jouer avec Hazard. C'est un grand joueur, j'ai regardé ce qu'il faisait à la télévision et comment il prenait des risques avec le ballon. Pouvoir me battre pour ce poste avec quelqu'un comme lui me rend heureux aussi. Il me donne des conseils, me dit d'être calme et de ne jamais cesser de prendre des risques", a ajouté l'international brésilien.