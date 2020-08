Zidane explique l'absence de Gareth Bale contre Manchester City

Gareth Bale a été exclu de l'équipe du Real Madrid pour affronter Manchester City en Ligue des champions parce qu'il ne voulait pas jouer, selon Zinedine Zidane. Mercredi, le Real Madrid a annoncé un groupe de 24 joueurs pour se rendre à l'Etihad Stadium et alors que le capitaine Sergio Ramos ait été inclus - bien qu'il ne puisse pas jouer au match retour en raison d'une suspension - il n'y avait pas de place pour Bale. Le Gallois a marqué deux fois lors de la victoire 3-1 de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool il y a deux saisons, mais ne jouera aucun rôle alors que Madrid tentera de renverser un retard de 2-1 contre l'équipe de Pep Guardiola lors du huitième de finale retour vendredi.

Gareth Bale n'a été titularisé qu'une seule fois depuis février - et a été limité à 110 minutes combinées depuis la reprise de la saison du Real Madrid en juin - et Zidane a expliqué que c'était la décision du joueur de 31 ans de ne pas s'impliquer dans ce déplacement à Manchester. "Je vais expliquer parce que beaucoup de choses sont dites", a déclaré Zidane aux journalistes lors d'une conférence de presse. "Nous avons une relation de respect entre le joueur et l'entraîneur, c'est clair. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il a décidé de ne pas jouer, et le reste est entre lui et moi."

Zidane est devenu de plus en plus frustré de répondre aux questions sur Bale, qui semble n'avoir aucun avenir à Madrid mais reste sous contrat jusqu'en 2022. "J'ai déjà répondu à propos de la situation. Le reste est une conversation entre le joueur et l'entraîneur, et je ne vais rien vous dire", a ajouté Zidane. La quatrième et dernière question sur Bale - concernant son avenir avec Los Blancos - a été accueillie par une réponse sèche.

"Gareth Bale est un joueur du Real Madrid, rien ne change. Je respecte ça", a répondu Zidane. "Il a décidé de ne pas jouer. Nous sommes tous ici concentrés sur le match de demain". Eden Hazard fait partie du groupe du Real Madrid, bien qu'il ait connu une première saison avec plusieurs blessures dans la capitale espagnole. Il était absent entre novembre et février en raison d'un problème à la cheville, puis a eu une fracture à la cheville, le calendrier surchargé de fin de saison en Liga lui laissant peu de temps pour revenir, mais Zidane a été encouragé par son état depuis.

"Il a eu un certain malaise à propos de la fin de la Liga, mais je pense qu'il va beaucoup mieux maintenant, nous avons eu le temps de nous préparer pour le match et maintenant il est confiant", a ajouté le coach madrilène. "Je pense qu'il y a eu un petit revers après cette deuxième blessure, mais j'espère maintenant qu'il pourra jouer et qu'il n'y aura rien pour le retenir."