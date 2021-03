Le Barça roule sur la Real Sociedad

Impressionnant en Liga depuis le début de l'année 2021, le FC Barcelone avait besoin de continuer sur sa lancée et de s'imposer ce dimanche soir pour reprendre la deuxième place au Real Madrid.

Et c'est chose faite. Ronald Koeman avait aligné son onze type (à l'exception de Gerard Piqué, blessé) et s'est largement imposé dimanche soir à la Reale Arena de Saint-Sébastien.

Le Barça a mis le pied sur le ballon dès le début du match, même si Alexander Isak a été l'un des premiers à se créer une grosse occasion. Le Suédois s'est infiltré dans la surface mais a vu sa tentative être repoussée par un grand Ter Stegen (24e).

Sergiño Dest, auteur d'une très grande performance ce soir, envoyait le ballon sur la barre transversale de Remiro (36e). Quelques secondes plus tard, c'est Antoine Griezmann qui permettait au Barça d'ouvrir le score.

Face à son ancienne équipe, et le soir de ses 30 ans, l'international français inscrivait le premier but d'une belle soirée. Jordi Alba, qui fêtait lui aussi son anniversaire, centrait au premier poteau et trouvait Ousmane Dembélé. L'ailier frappe mais bute sur Alex Remiro. Mais Antoine Griezmann suit bien l'action et ne manque pas son opportunité (37e, 0-1).

Jeu, set et match

Six minutes plus tard et après un nouvel arrêt excellent de Ter Stegen devant Isak, Sergiño Dest doublait la mise. Servi par Busquets, Messi se retrouve devant la surface dans l'axe et choisit de décaler Sergiño Dest à droite. Le défenseur latéral croise bien sa frappe et l'envoie cette fois-ci au fond des filets (43e, 0-2).

L'équipe de Koeman rentrait aux vestiaires avec une belle avance, mais ne s'est pas arrêté là. Les Catalans ont déroulé après la pause. Sergiño Dest, encore lui, s'offrait un doublé, et profitait cette fois-ci d'un centre de Jordi Alba (53e, 0-3).

Moins de trois minutes après le premier doublé de Dest avec le Barça, Leo Messi y allait de son but pour enfoncer la Real Sociedad. Le capitaine du Barça était servi par une magnifique ouverture de Busquets dans le dos de la défense. L'Argentin enchaînait face à un Alex Remiro qui ne peut rien faire (56e, 0-4).

Une grande soirée pour le Barça, à laquelle Ousmane Dembélé souhaitait absolument participer. Après un premier but refusé pour une position de hors-jeu (67e), le Français de 23 ans marquait le but de la "manita" d'une jolie frappe croisée dans la surface (71e, 0-5).

Pour tenter sauver l'honneur, Ander Barrenetxea réduit le score d'une magnifique frappe qui transperce Marc-André ter Stegen. Puis, comme pour avoir le dernier mot, Leo Messi marque le sixième but de son équipe, sur un service de Jordi Alba (89e, 1-6). Jeu, set et match pour le Barça, qui reprend la deuxième place et revient à 4 points de l'Atlético Madrid.