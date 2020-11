Real Sociedad, leader incontesté

Dimanche soir, pour l'affiche de la 11e journée entre le premier et le troisième du classement, la Real Sociedad a été accrochée 1-1 sur son terrain par Villarreal, mais reste premier (24 pts) avec un point d'avance sur l'Atlético Madrid, vainqueur de Valence 1-0 samedi.

Villarreal a ouvert le score sur un pénalty de Gerard Moreno (6e), puis la Real Sociedad et revenu à hauteur grâce à un autre pénalty, transformé par le capitaine Mikel Oyarzabal (33e). Un duel qui a vu les deux meilleurs buteurs du championnat d'Espagne prolonger leurs bonnes dynamiques respectives.

Les hommes d'Unai Emery prolongent donc leur série d'invincibilité à 13 matches, et restent donc 3es en Liga avec 20 pts. En revanche, les Basques ont stoppé leur série de six victoires de rang en Liga, et ratent donc l'occasion de battre le record historique du club du nombre de succès consécutifs en championnat.