"Recruter un numéro 9 ? Je peux dire que je suis satisfait de mon effectif"

Critiqué offensivement pour son manque d'efficacité lors de son premier match de championnat face à la Real Sociedad, le Real Madrid aurait-il besoin d'un attaquant ? Pour Zidane la réponse est non, le technicien français s'est dit ravi de son équipe actuelle.

"Que peut-il se passer jusqu'au 4 ou 5 octobre? Je sais que cela vous intéresse, mais je peux seulement vous dire que je suis satisfait de mon effectif. C'est la meilleure équipe, j'ai une totale confiance en mes joueurs et nous travaillons pour qu'ils soient au mieux physiquement. Nous sommes prêts pour la compétition et atteindre notre objectif, gagner", a répondu le coach du Real Madrid.

Toujours au sujet de son attauqe, il a été demandé à ZZ si une association Jovic-Benzema était envisageable, une collaboration que le technicien français n'écarte pas : "Oui, ils peuvent jouer ensemble. Nous avons de nombreux matchs, des possibilités de jouer de différentes manières, chaque match est différent, cela dépend de l'adversaire... Chaque match est différent et vous choisissez en fonction des joueurs que vous avez. Je n'ai jamais pensé que Jovic ne pouvait pas jouer avec Karim, je n'ai jamais dit ça et c'est faisable."

Hazard, Isco et Asensio

L'une des interrogations avant le match face au Betis (samedi, 21h) demeure l'état de forme de joueurs tels que Hazard, Isco ou encore Asensio. S'ils n'étaient pas dans le groupe lors du premier match de championnat, joueront-ils face au Betis ?

Si Zidane reste évasif sur le sujet, on entrevoit tout de même des possibilités quant à ces trois joueurs : "Ils pourraient entrer en jeu, mais ce sont des joueurs qui ont peu d'entraînement. Ils peuvent tous entrer parce que l'important est qu'ils soient physiquement bien, alors on verra car nous jouons également mercredi, le week-end prochain aussi... Il y a beaucoup de matchs et nous verrons ce que nous allons faire".

"C'est une bonne équipe de Liga"

Au sujet du match et de son adversaire, le mot d'ordre du Français est la concentration, même s'il reconnaît la qualité du Betis : "Nous savons contre qui nous jouons, c'est une bonne équipe de Liga. Pour nous, cela ne change rien parce que nous voulons faire un bon match, améliorer ce que nous avons fait contre la Real. L'important est de ne penser qu'à ce match et de bien l'aborder."