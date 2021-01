Guion : "Si Dia s'en va, il n'y aura pas de renfort"

Quatorzième de Ligue 1 avec vingt et un points, le Stade de Reims a connu un début de saison très compliqué avant de se reprendre et de quitter la zone de relégation. À la trêve, les Rémois, qui étaient européens cette saison, respirent mieux. Et s'ils ont une petite avance sur leur concurrent au maintien, c'est en grande partie grâce au rendement de leur attaquant : Boulaye Dia. Ce dernier a porté Reims tout au long de la saison.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé, Boulaye Dia avait pourtant un bon de sortie l'été dernier, mais n'a pas trouvé preneur. Une excellente nouvelle pour le Stade de Reims qui a pu compter sur son avant-centre en très grande forme. Mais David Guion pourrait perdre son meilleur buteur cet hiver si jamais une bonne offre arrive sur la table. Le bon de sortie accordé l'été dernier à l'attaquant est toujours valable cet hiver.

Au micro de Telefoot, Boulaye Dia a reconnu qu'il avait un bon de départ, même s'il ne compte pas forcer son départ cet hiver : "Tout le monde respire, on a souffert depuis le début de la saison. On devait rester soudés, tous ensemble on devait remonter la pente. L'objectif ? C'est le maintien. Le président avait fait une intervention pour dire qu'on avait pour objectif de finir entre la 8e et la 14e place. Au vu de notre début de saison, on ne peut pas espérer mieux."

"Confirmer et se donner plus de choix cet été"

Autant dire qu'en cas d'offre satisfaisante pour le Stade de Reims et pour l'attaquant, ce dernier ne fera pas de vieux os chez les Rémois, d'autant plus dans la situation économique actuelle. David Guion n'est pas résigné à perdre son attaquant, mais est conscient de la réalité de la situation. L'entraîneur du Stade de Reims a évoqué la situation et l'avenir de Boulaye Dia au micro de 'RMC Sport', sans aucun détour et avec lucidité.

"C’est très clair depuis le début avec le président, qui lui avait déjà accordé ce bon de sortie cet été. Boulaye n’a pas trouvé le projet sportif qui lui permettrait de continuer sa progression. Il est dans le même état d’esprit cet hiver : trouver le club qui le fera progresser et lui permettra de jouer. Vu comment sa saison est lancée, il est très excité pour confirmer sur la deuxième partie et peut-être se donner plus de choix cet été", a expliqué Guion.

"On verra quelles seront ses perspectives. Le président (Jean-Pierre Caillot) a été clair, si Boulaye s’en va, il n’y aura pas de renforts. Je devrai trouver une solution", a conclu l'entraîneur du Stade de Reims. Si David Guion pourrait s'en sortir avec des solutions en interne comme le jeune El-Bilal Touré, Reims serait tout de même affaibli, ce qui pourrait lui coûter cher dans la course au maintien en Ligue 1 cette saison.