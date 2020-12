Relation discrÃ¨te, relation parfaite

Discret, un peu trop, c'est bien le mot qui caractérise Karim Benzema. Pourtant l'attaquant du Real Madrid a passé la barre des 10 buts cette saison comme tous les autres grands attaquants mais personne n'en parle.

Son classement au trophée The Best remporté par Robert Lewandowski, prouve qu'il n'est pas aussi bien considéré par le milieu du football. Il est impliqué sur 40 des buts madrilènes cette saison et a largement contribué au succès du championnat la saison passé afin de finir à la... 9e place des attaquants.

Un position très injuste quand on est un attaquant du Real Madrid et qu'on est aussi bien impliqué, comme en attestent les chiffres. Par ailleurs, Karim Benzema est le joueur étranger le plus capé avec le Real Madrid mais également le 5e meilleur buteur en Ligue des champions et dans le TOP 10 des meilleurs buteur de la Liga avec 175 buts, de quoi forcer le respect.

À 33 ans et sans faire le moindre bruit, le numéro 9 de Zinedine Zidane continue de marquer et de contribuer au bon fonctionnement de l'équipe.