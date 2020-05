Toulouse dépose un recours devant le Conseil d'Etat

Le TFC rejoint devant la plus haute instance administrative Amiens, 19e, qui a également déposé un recours pour contester sa relégation, conséquence comme celle de Toulouse, de l'arrêt définitif de la saison pour cause de pandémie décidé le 30 avril lors du Conseil d'administration de la Ligue (LFP), qui s'était rangé derrière l'injonction du gouvernement d'Édouard Philippe.

Le classement final, décidé en fonction d'un ratio de points gagnés par matchs joués, a scellé le sort de Toulouse, dernier de la classe depuis de long mois, avec seulement trois succès (quatre nuls et 21 défaites) et un ratio de 0,46. Amiens était pour sa part 19e avec quatre succès et un ratio de 0,82 au moment de la suspension, alors qu'il restait dix journées à disputer.

Les dirigeants du TFC n'ont ni infirmé ni confirmé officiellement s'être pourvu devant le Conseil d'État. "Je ne communique pas sur ce sujet", avait affirmé lundi le président Olivier Sadran à l'AFP'.

Dans deux mails adressés mardi aux partenaires et aux supporteurs et mis en ligne, le club a cependant indiqué qu'il était décidé à "faire valoir" ses "droits". Dans le texte, il n'est pas fait mention du Conseil d'Etat.

"Le Conseil d'Administration de la Ligue professionnelle de football a cru bon d'acter le 30 avril 2020 la relégation en Ligue 2 de notre club, sur la base d'un classement provisoire établi à 10 journées de la fin. Cela a pu surprendre certains mais nous avons, en conscience, fait le choix de contester cette décision", écrit le TFC à ses supporteurs.

"Il est de notre responsabilité de défendre l'équité sportive et faire valoir nos droits, en dépit de notre vingtième place", ajoute-t-il dans ce message portant à l'origine sur le prix des abonnements la saison prochaine.

Une première audience de la juridiction suprême, qui va devoir trancher l'épineux problème de l'arrêt anticipé de la saison avec les clubs qui contestent leur relégation ou bien leur non-qualification européenne comme Lyon, est prévue le 4 juin.

L'AC Ajaccio, troisième de L2, a également annoncé son intention de solliciter les sages du Palais-Royal afin de jouer des barrages d'accession. Son recours a été rejeté lundi par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).