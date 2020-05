Renan Lodi guéri du coronavirus

Le latéral brésilien de l'Atlético de Madrid, Renan Lodi, pourra reprendre les entraînements individuels ce vendredi, après avoir obtenu un résultat négatif pour la deuxième fois aux tests PCR qui déterminent la présence de COVID-19 dans son corps, selon 'EFE'.

Lodi, le seul joueur de l'équipe rojiblanca qui a été testé positif lors des tests la semaine dernière, était asymptomatique et avait des anticorps, c'est pourquoi son résultat positif a été considéré comme atypique. Le conseiller du laboratoire a recommandé de répéter le test cette semaine, qui était négatif, et après le second négatif 72 heures plus tard, il a été déclaré prêt pour l'entraînement ce vendredi.

Le joueur de 22 ans pourra participer aux séances d'entraînement individuel de l'Atlético.