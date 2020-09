Renato Sanches heureux à Lille

Depuis son départ de Benfica, Renato Sanches n'avait jamais réussi à s'imposer, que ce soit au Bayern Munich ou à Swansea, où il avait été prêté en 2017 par la formation bavaroise.

Recruté l'été dernier par le LOSC, le milieu de terrain de 23 ans a pu retrouver son niveau. À tel point, que ses performances ont attiré l'oeil de plusieurs clubs européens. Mais, l'international portugais a fait la sourde oreille face à l'intérêt des clubs.

"J’ai tenu à rester un an de plus. On ne m’a pas fait de propositions directement pour partir. Le club oui, il a reçu quelques une, mais je voulais rester", a-t-il confié ce dimanche au micro de Téléfoot.