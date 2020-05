Rennes change la pelouse du Roazhon Park

Rennes va changer la pelouse du Roazhon Park. Sur son site officiel, le club breton annonce que le chantier a démarré sur les bords de la Vilaine afin de retaper un pré qui était en très mauvais état avant l'arrêt du championnat.

"Lors de la saison 2018/2019, le Stade Rennais F.C. avait été le club français à avoir joué le plus de matches. Par ricochet, le terrain du Roazhon Park avait été très sollicité. Puis en raison de l’accueil de la Coupe du Monde féminine lors des mois de juin et juillet 2019 à Rennes, la pelouse n’avait pas pu faire l’objet d’une maintenance adéquate. Il y a quelques semaines, le club a donc décidé de changer intégralement la pelouse du Roazhon Park", écrit le SRFC dans son communiqué.

Les travaux ont démarré ce lundi et devrait durer huit semaines. "Ce nouveau terrain hybride sera conçu pour résister davantage au 'piétinement et à l’arrachement, et devrait garantir une qualité de jeu optimale, même en hiver", promet le Stade Rennais.