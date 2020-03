Holveck dévoile son projet

Le Stade Rennais a trouvé le successeur d'Olivier Létang. Comme c'était annoncé par 'Goal', Nicolas Holveck a quitté l'AS Monaco pour prendre ses fonctions de président exécutif du Stade Rennais.

L'ancien dirigeant de Nancy va pouvoir profiter de cette trêve forcée en raison du coronavirus afin de mieux connaître ses équipes et dessiner le contour de sa stratégie à Rennes.

Au micro de 'RMC', Nicolas Holveck a dévoilé un peu plus les contours du projet et les raisons l'ayant pousser à accepter le poste.

"On parle football. Ce que cherchent les actionnaires, c’est de la compétence, des professionnels de l'activité. Je pense avoir aujourd'hui une certaine expérience et légitimité. Ça va être à moi de m'adapter, de m'imprégner de la culture locale. Si j'ai rejoint Rennes, aussi, c'est parce que j'ai senti un message autour du football dans le discours des actionnaires, de la famille Pinault", a dévoilé le nouveau président executif du Stade Rennais.

"J'ai les clés du camion"

Nicolas Holveck a assuré qu'il ne compte pas recopier le modèle économique de Lille et de Monaco : "Il y a peu de projets en France qui tournent autour du football. Ils m'ont dit qu'on n'est pas là pour faire du trading. On veut vibrer avec l'équipe, ambitieuse, dans le cadre rennais, avec l'académie dans le coeur du projet. Mais il faut aussi des joueurs expérimentés autour. J'ai les clés du camion, mais ce n'est pas mon camion. Je dois le rendre dans le meilleur état possible".

Le président exécutif du Stade Rennais compte bien s'appuyer sur le travail d'Olivier Létang : "Je n'ai pas encore eu le temps de l'appeler. Olivier, c'est un ami. On se connaît depuis le début des années 2000. Il sait comment je travaille, je sans comment il travaille. Je vais l'appeler pas plus tard que ce week-end, pour qu'on discute tous les deux. Julien Stéphan ? Je connais un petit peu le coach, pour l'avoir rencontré dernièrement".

Nicolas Holveck a également assuré qu'il compte s'appuyer sur un nouveau directeur sportif tout en assurant ne pas avoir décidé de conserver certains responsables actuels comme Sylvain Armand. Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais est en course pour accrocher pour la première fois de son histoire une qualification en Ligue des champions la saison prochaine, à condition que le championnat de France reprenne et aille à son terme.