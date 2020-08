"La qualification apporte plus de certitudes sur le mercato"

Historique ! Le Stade Rennais va bel et bien jouer la Ligue des champions la saison prochaine, et le tout sans avoir à disputer le moindre match de barrage. Avec les qualifications du FC Séville, du Shakhtar, de l’Inter et de Manchester United pour le dernier carré de la Ligue Europe, le club breton est automatiquement qualifié par les phases de poules de la plus prestigieuse compétition européenne. Invité à réagir à la qualification de son club pour la phase de poules de la Ligue des champions au micro de 'L’Equipe du Soir', Nicolas Holveck n’a pas caché sa joie de ne pas avoir à faire de tours préliminaires à la rentrée.

"C’est une grande satisfaction, du soulagement non, parce qu’on n'était pas acteur, juste observateur. Mais c’est une très grande joie. Surtout ça nous enlève un peu l’incertitude. On sait maintenant où on va. Cela nous enlève déjà trois matches en septembre. Maintenant, le coach, Julien Stéphan, va pouvoir préparer son équipe à ces échéances. Et, nous, ça va nous permettre d'avoir plus de certitudes pour le mercato", a réagi le président du Stade Rennais.

Nicolas Holveck a évoqué le mercato du Stade Rennais : "Le mercato ne va pas être orienté différemment. On avait déjà des cibles bien déterminées. On avait encore trois postes (deux défenseurs centraux et un attaquant axial) à pourvoir. J’avais dit qu’en cas de qualification en Ligue des champions on pourrait étoffer davantage l’effectif. On pourra éventuellement recruter quelques compléments et étoffer l'effectif en vue de la Ligue des champions".

"Guirassy et Tomori ? En tout cas ce sont des postes qu’on doit pourvoir, on est à la recherche de défenseurs centraux et d’un attaquant axial. Ce sont des postes qu’on cherche à pourvoir avec Florian Maurice. On cherche à composer une équipe bien équilibrée. Ce ne sont pas les noms qui font une équipe. Si Rennes en est là, c’est parce qu’il y a une équipe bien construite et équilibrée, avec des points forts un peu partout, et on va chercher à améliorer cela, et cela ne se fera pas avec un grand nom c’est certain, mais plutôt avec de très bons joueurs", a ajouté l’ancien de l’AS Monaco.

En revanche, Nicolas Holveck s’est montré ferme concernant l’avenir d’Eduardo Camavinga. Le grand espoir du football français ne quittera pas le club cet été : "Le dossier d’Eduardo Camavinga est commencé depuis très longtemps. Nous savions déjà où nous voulions aller. Je pense que pour lui c’est une satisfaction énorme de disputer cette compétition avec son club formateur pour lui, mais ce qui est certain c’est qu’il va passer la saison avec nous (…) Quel adversaire souhaité en phase de groupes ? Pourquoi pas le Real Madrid, que je n'ai jamais rencontré".