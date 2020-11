Julien Stéphan revient sur sa gestion d'Hatem Ben Arfa

Les temps sont durs à Bordeaux. 12es de Ligue 1 avant cette trêve internationale, les hommes de Jean-Louis Gasset joueront Rennes ce week-end, pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Pas vraiment un cadeau, d’autant plus qu’une nouvelle défaite rapprocherait inexorablement le club au scapulaire de la zone rouge.

"Je le gérerais peut-être différemment qu’il y a deux ans"

Ce match sera aussi marqué par les retrouvailles d'Hatem Ben Arfa avec son ancien club. Présent en conférence de presse, l'entraîneur du club breton Julien Stéphan s'est justement exprimé sur le sujet, gardant un souvenir positif du milieu offensif. "Pour une première expérience professionnelle, c’est une chance d’avoir eu l’opportunité d’entraîner un joueur comme ça. C’est un joueur très talentueux et différent. Il a une manière de fonctionner différente de beaucoup d’autres joueurs. C’est une grande richesse d’avoir pu connaître ce fonctionnement et d’avoir pu entraîner ce type de joueur", a déclaré l'entraîneur des Rouge et Noir, avant de se remettre en question.

"Si j’avais un joueur comme ça aujourd’hui à entraîner, je le gérerais peut-être différemment qu’il y a deux ans. J’ai évolué. Je ne sais pas si je le relance mais lui me lance. S’il n’y avait pas eu ce premier match et cette première victoire (2-0 à Lyon le 5 décembre 2018 avec un but de Ben Arfa, ndlr), ce se serait peut-être vite fini", a ensuite ajouté Julien Stéphan. Depuis le départ d'Hatem Ben Arfa, Rennes est parvenu à poursuivre son développement, avec une belle qualification pour la C1.