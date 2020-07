Rennes, le club le plus intéressé par Todibo ?

Les jours de Todibo à Barcelone sont comptés. L'équipe catalane compte sur son départ pour obtenir une somme relativement importante d'argent et semble avoir plus confiance en Ronald Araujo.

Le jeune défenseur central de la réserve a réussi à convaincre et Todibo se dirige donc vers la porte de sortie après un prêt de six mois avec des hauts et des bas à Schalke.

Selon les dernières informations de 'Mundo Deportivo', plusieurs équipes seraient intéressées par les services du jeune international espoir français, dont une en particulier.

Le média catalan rapporte que la dernière équipe à s'être montrée intéressée serait le Stade Rennais, qui est à la recherche d'un défenseur central pour renforcer son équipe pour la Ligue des champions.

Le club breton s'intéresse aussi à Salisu mais le défenseur de Valladolid se rapproche de la Premier League. Reste à savoir si Rennes sera prêt à payer les 25 millions d'euros demandés par le Barça.