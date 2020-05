Maouassa se dit "ouvert Ã  toutes propositions"

Grand artisan de la belle saison du Stade Rennais, troisième de Ligue 1, Faitout Maouassa devrait animer les prochaines semaines en Bretagne. En fin de contrat l'an prochain, comme Hamari Traoré notamment, le latéral gauche fait l'objet de convoitises pour le mercato estival. Mais il n'écarte pas de poursuivre l'aventure à Rennes, qui devrait a minima disputer le tour préliminaire de la Ligue des champions la saison prochaine.

"Forcément, avec la saison qu'on a faite, on est un petit peu tous sollicités. Mais moi, je suis bien à Rennes. Il y a la Coupe d'Europe et il n'y a pas vraiment de raisons que je parte. Je me sens super bien ici", a confié à 'Téléfoot' celui qui serait sur les tablettes de Manchester United.

Concernant l'intérêt présumé des Red Devils, il déclare : "Ça ne me monte pas à la tête même si ça fait plaisir de voir que des clubs comme ça s'intéressent à moi. Ce n'est que du bonheur, mais je suis bien à Rennes, je me sens bien, et je garde les pieds sur terre."

Faitout Maouassa reconnaît qu'avant le confinement le Stade Rennais allait entrer en discussion avec son entourage pour une prolongation de contrat. "Je suis ouvert à toutes propositions", dit-il. La balle est maintenant dans le camp du club breton.