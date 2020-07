Nicolas Holveck fait un point sur le dossiers chauds

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le Stade Rennais ne s'est pas montré actif sur le marché des transferts depuis l'arrivée de Martin Terrier. Si plusieurs dossiers sont travaillés par la cellule de recrutement, dont ceux menant à Serhou Guirassy (Amiens) et Mohammed Salisu (Valladolid), aucune des pistes explorées n'est encore allée au bout. Sur les ondes de la radio RMC, le président de Rennes, Nicolas Holveck, a justement fait le point sur le mercato de son équipe, mardi soir.

"Malheureusement, on le savait depuis le départ, Salisu préférait la Premier League parce qu’il est anglophone. Il nous avait dit très humblement, et on respecte son choix, que la Premier League était sa priorité. On avait des doutes sur sa capacité à obtenir le permis de travail en Angleterre. Il semblerait qu’il ait acquis ce permis. Il s’orienterait donc vers la Premier League", a ainsi déclaré le dirigeant, mettant presque fin aux derniers espoirs de voir débarquer le défenseur central en Bretagne.

Pour le reste, Nicolas Holveck a tenu à démentir la rumeur menant à William Carvalho (Betis), avant de se montrer un brin pessimiste quant à la venue de Serhou Guirassy. "Carvalho ? Une fausse information. Au milieu de terrain, on est très fourni. Pour Guirassy, le mercato ne fait commencer. Les discussions sont encore assez lentes. C’est un poste où on recherche. Serhou était la priorité dès le début du mercato. Il y a des prix qu’on ne peut pas atteindre. Je respecte le choix des clubs vendeurs, je ferais pareil", a ajouté le président des Rouge et Noir. Les supporters attendaient des nouvelles du marché des transferts, celles-ci ne sont guères positives...