Rennes, Nzonzi ne rejoindra pas Arsenal cet hiver

N’ayant pas réussi à s’imposer à la Roma après avoir fait le bonheur du FC Séville, Steven Nzonzi avait fait le choix de découvrir la Ligue 1 à 31 ans sous les couleurs du Stade Rennais. Un an après avoir rejoint la Bretagne, le champion du monde 2018 ne doit pas regretter son choix puisqu’il est devenu un rouage essentiel de la formation de Julien Stéphan.

Seulement, le contrat de l’international français, prêté pour une saison et demie par la Roman, expire dans six mois et des rumeurs courent sur un possible retour en Premier League. Ayant déjà évolué dans le championnat anglais avec Stoke City pendant trois saisons (2012-2015), le milieu de terrain est dans le viseur d’Arsenal.

"Arsenal le suit depuis plusieurs années, même depuis l’époque d’Arsène Wenger. Tout comme Everton mais cela ne s’est jamais fait", assure son entourage dans les colonnes d’Ouest-France.

Gardant une belle cote de l’autre côté de la Manche, Nzonzi peut-il se laisser séduire par le projet des Gunners dès cet hiver ? Selon ses proches, il n’y a aucune chance de voir le milieu français mettre un terme prématuré à son aventure à Rennes avant la fin du mois de janvier. "C’est une certitude" même explique-t-on dans l’entourage de Nzonzi. Une déclaration qui va dans le sens de celle de Nicolas Holveck, le président rennais sur le mercato hivernal du club, il y a quelques semaines sur Eurosport.

"Il faut déjà s'attendre à un mercato hivernal globalement calme. Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire, et du dossier Mediapro. À l'étranger, les matches se jouent dans des stades vides, et l'impact sur les recettes de billetterie est énorme. Avec toutes ces considérations, je crois qu'il faut s'attendre à un mercato calme."

Ayant joué 18 des vingt matches des Rouge et Noir depuis le début de la saison, Steven Nzonzi compte terminer la saison avec les Rennais afin de mettre toutes les chances de son côté pour convaincre Didier Deschamps de le sélectionner pour l’Euro 2021 qui se profile en juin prochain.