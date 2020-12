André Villas-Boas fustige l’arbitrage

Incapable d’élever son niveau de jeu en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est sur une pente totalement différente en Ligue 1. Avec deux matches en retard par rapport à ses concurrents, l’OM est parfaitement positionné pour jouer les premiers rôles et avait donc tout intérêt à faire un résultat à Rennes. Malheureusement, après une bonne première demi-heure ponctuée par l’ouverture du score de Pape Gueye, les hommes d’André Villas-Boas ont passé plus de temps à défendre qu’à attaquer et ont fini par craquer en terres bretonnes (2-1).

Il faut dire qu’après un début de saison particulièrement érintant sur le plan physique, le carton rouge reçu par ce même Gueye à la 36eme minute a été une véritable balle dans le pied des Marseillais. Coupable d’une première semelle en début de match, l’ancien milieu du Havre a récolté un deuxième jaune pour un coup de coude dans le visage de M’Baye Niang après une tête. Un geste involontaire mais sanctionné par Clément Turpin.

"C’est peut-être le tournant du match, un peu discutable, a estimé Villas-Boas au micro de Canal+. Gueye ne sait pas que Niang est là, il protège bien le ballon. Quand il tombe, il le touche. C'est pour ça qu'on avait demandé à l'arbitre de checker la VAR, mais il n'a pas été très intéressé."

Réduit à dix pendant plus d’une heure et touché par les blessures rapides d’Amavi (8eme) et Benedetto (45eme), André Villas-Boas a rapidement été mis devant le fait accompli. La deuxième période allait s’annoncer difficile et elle l’a été, le Stade Rennais poussant beaucoup plus durant le deuxième acte.

Les coéquipiers de Mandanda ont bien essayé de tenir leur maigre avantage mais à force de subir, ils ont logiquement cédé devant Hamari Traoré puis Adrien Hunou. A la fin du match, AVB ne décolérait pas devant l’arbitrage de Mr Turpin.

"Beaucoup de cartons jaunes pour une seule équipe. Un arbitre censé être le meilleur de France qui n'est pas au niveau qu'on attendait. Trop à laisser jouer les autres et tout contre l'OM. L'OM, avec et sans moi, continue à être l'équipe la plus sanctionnée de cartons. Vous qui aimez bien les statistiques, ça reflète, non pas un comportement contre l'OM, mais une habitude."

En plus des deux jaunes de Gueye, les Marseillais n’ont été avertis qu’à deux reprises (Balerdi et Cuisance) tandis que Hunou est le seul Rennais sanctionné.