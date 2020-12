Raphinha revient sur les circonstances de son départ de Rennes

Entre Rennes et Raphinha, l’histoire avait tout pour être belle. Acheté contre 20 millions d’euros au Sporting Lisbonne durant l’été 2019, le Brésilien avait mis le temps mais avait finalement réussi à s’imposer chez les Rouge et Noir. Apportant de la folie dans le jeu de Julien Stéphan, Raphinha avait été l’une des belles surprises rennaises de la saison dernière et n’était pas pour rien dans la qualification historique du club pour la Ligue des Champions.

Oui, mais voilà, à peine un an après son arrivée en Bretagne, l’ailier a refait ses bagages pour prendre la direction de la Premier League et de Leeds. Un départ qui a surpris les supporters rennais qui avaient trouvé en Raphinha un joueur capable de faire lever les tribunes grâce à sa patte gauche. Très rapidement, les rumeurs ont fait état d’un départ forcé par les dirigeants rennais, sans l’aval du joueur. Six mois après son départ, Raphinha est revenu sur les raisons et valide la théorie d’une arrivée à Leeds non-souhaitée.

"J’ai appris le samedi (le 3 octobre), en rejoignant le groupe en mise au vert, que Rennes avait accepté une offre de Leeds pour moi, a-t-il expliqué sur 'ESPN Brésil'. J’étais un peu énervé, parce que je terminais tout juste ma période d’adaptation en France, on avait bien commencé la saison en championnat, je pensais déjà à jouer ma première Ligue des Champions."

Raphinha : « Je ne faisais pas partie des plans »

Deuxième transfert le plus cher de l’histoire avant l’arrivée de Jonathan Doku cet été, Raphinha a finalement été vendu moins cher que ce qu’il avait été acheté alors que le club lui avait annoncé « ne pas vouloir le vendre à moins de 60 millions d’euros ». Une somme qui interroge surtout connaissant les clubs anglais, jamais avares d’aligner les zéros sur le chèque pour se faire une folie.

Malgré l’annonce de son départ prochain, le Brésilien est resté professionnel jusqu’au bout. Titulaire contre Reims, il avait d’ailleurs inscrit son dernier but en Ligue 1 ce jour-là (2-2), terminant son aventure rennaise de la plus belle des manières. Non sans une pointe d’amertume envers la direction.

"En sachant que le club a accepté l’offre, ni plus ni moins, sans m’en parler, je me suis senti dévalorisé. En plus, l’offre était inférieure à ce qu’ils avaient dépensé pour me recruter (21 M€). Cela me montrait clairement que je ne faisais pas partie des plans du club et de l’entraîneur. Ils ont juste décidé de me vendre."

Les récentes performances rennaises et les difficultés de Doku à se montrer décisif depuis son arrivée ont relancé la question du départ de Raphinha. Débarqué dans le nord de l’Angleterre, l’ancien du Sporting commence à prendre ses marques dans l’effectif de Marcelo Bielsa. Titulaire lors des trois dernières rencontres, l’ailier a enfin débloqué son compteur but en offrant la victoire contre Everton (0-1).