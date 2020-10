Guirassy : "On n'a pas été assez tueurs"

Soir de première au Roazhon Park ! Mardi soir, le Stade Rennais disputait en effet le premier match de Ligue des champions de son histoire, face à Krasnodar. Un évènement pour tout un club. Pour ce rendez-vous historique, les Rouge et Noir ont toutefois été contraint de partager les points devant leurs supporters (1-1). Frustrant...

Face à Krasnodar, Rennes a pourtant livré une prestation bien remplie, et a tout tenté pour débloquer la situation, conscient qu'une victoire s'imposait pour bien débuter son parcours dans un groupe relevé, complété par Chelsea et le FC Séville. Auteur de l'unique but breton dans l'histoire de la Ligue des champions, Serhou Guirassy regrettait le manque de réalisme.

"Premièrement, on a fait un bon match. Après, c'est la Ligue des champions. On sait que ça paye cash. On a marqué, mais on s'est déconcentrés, et on l'a payé cash. On a eu des opportunités derrière mais on n'a pas été assez tueurs. C'est ce qui fait la différence en Ligue des champions", a ainsi confié l'attaquant rennais au micro de 'RMC Sport', après la rencontre. Auteur de l'ouverture du score sur pénalty, l'ancien d'Amiens a en tout cas confirmé ses bonnes dispositions du moment. Prometteur.