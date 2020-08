Stéphan attend plus de Camavinga au niveau des statistiques

La saison 2020-2021 s’annonce décisive pour Eduardo Camavinga, qui va pouvoir confirmer son potentiel au plus haut niveau. Il y aura bien sûr l’équipe, où le prodige du Stade Rennais a été convoqué pour la première fois, mais également la Ligue des Champions à découvrir avec le club breton.

Camavinga, encore plus constant ?

De facto, la pépite de 17 ans va franchir un cap cette saison. Et pour l’aider à le faire dans les meilleures conditions, son entraîneur Julien Stéphan a ciblé les quelques points sur lesquels Camavinga doit encore progresser. Extraits.

"Il garde la tête sur les épaules. Le principal, c'est ça, continuer à prendre du plaisir, ne pas changer sur le plan humain. Son évolution passe par une confirmation des performances : une année à 50 matchs à pouvoir durer dans le jeu", a d’abord estimé Stéphan en conférence de presse.

"Être encore plus décisif par des buts"

"Il faut qu'il maintienne son niveau d'agressivité très performant pour récupérer des ballons dans les pieds de l'adversaire, continuer à être aussi déstabilisant dans les dribbles, l'élimination et les percussions, avec ou sans ballon", a-t-il poursuivi.

"Je pense que dans le futur, il doit pouvoir être encore plus décisif par des dernières passes et par des buts, car il a cette projection dans la surface. Cela doit se matérialiser par des statistiques", a conclu Stéphan au sujet de son joueur, qui n’avait inscrit qu’un seul but en L1 la saison passée.