Stéphan calme le jeu pour Edouard Mendy

Deuxième de Ligue 1, le Stade Rennais affronte Monaco, troisième, samedi soir, dans un choc entre prétendants à la qualification pour une compétition européenne. Mais en coulisses, le club breton doit notamment gérer le cas Edouard Mendy. Le gardien sénégalais est proche de Chelsea, les discussions entre les deux clubs se poursuivant, sans que le moindre accord n'ait été trouvé pour le moment. L'ancien gardien du Stade de Reims est donc incertain pour la rencontre, lui qui ne s'est pas entraîné en raison d'un pépin physique.

En conférence de presse, Julien Stéphan a notamment évoqué la situation d'Edouard Mendy, annoncé en partance pour Chelsea : "Vous savez qu’il y a des discussions, on ne s’en est pas caché. Il y a des discussions entre les deux clubs, il y a des discussions entre Edouard et Chelsea, pour l’instant ça n’a pas encore abouti. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les 48 heures pour sa situation personnelle. Il est au moins apte à reprendre normalement l’activité football."

"Faire une grosse performance samedi"

"Je ne sais pas s’il rejouera pour Rennes, mais psychologiquement il est très très bien. L'idéal, c'est d'avoir une décision finale qui aille vite dans un sens ou dans un autre, mais il n'y a aucun souci avec Édouard, c'est un top mec, il ne pose aucun problème, bien au contraire. Dans le jeu, ce matin encore à l'entraînement, il est moteur, il communique avec tout le monde, il parle beaucoup, il est encore leader dans le vestiaire", a ajouté l'entraîneur de Rennes.

Julien Stéphan ne veut pas un nouveau gardien tant qu'Edouard Mendy est là : "Je ne sais pas ce qui se passera, si jamais ça devait aboutir, eh bien tant mieux pour lui, mais son comportement, là, est fantastique. Rui Silva ? Tant que les discussions n’ont pas abouti dans un sens ou dans l’autre... Si les discussions n’aboutissent pas et qu’Edu est là et qu’on a pris un gardien, on fait comment ? On a quatre gardiens, on fait comment ? Pour l’instant les discussions n’ont pas abouti."

L'entraîneur du Stade Rennais est emballé par l'AS Monaco : "C'est vraiment une belle équipe, qui s'appuie sur un jeu de possession intéressant et un jeu de positions très affirmé. J'ai le sentiment que leur entraîneur les a déjà impactés de manière importante, en tout cas à ce niveau-là, sur le style qu'il veut donner et les positions des joueurs sur le terrain. Ce sera un match compliqué car il y a déjà une vraie identité collective dans cette équipe : elle presse beaucoup à la perte du ballon, elle est très agressive, elle récupère les ballons hauts, elle est bonne en possession aussi pour s'installer dans le camp adverse, donc il va falloir une grosse performance samedi soir. C'est une équipe qui est marquante dans ce qu'elle a produit en ce début de championnat."