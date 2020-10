"Jouer de manière décomplexée"

Le Stade Rennais entame mardi soir son aventure en Ligue des Champions avec un match face à Krasnodar au Roazhon Park. Un rendez-vous très attendu et qui pourrait logiquement inhiber les Rouge et Noir en raison de son importance. Julien Stéphan, leur entraineur, le sait. Et c’est pourquoi il a profité de la conférence de presse d’avant-match pour mettre ses troupes dans les meilleures prédispositions afin de réussir cette entrée en matière.

« C'est un grand défi et je crois que l'objectif, c'est de l'aborder de manière très décomplexée, a-t-il prévenu ce lundi. Les joueurs ont mérité grâce à leur parcours de l'année dernière d'en être là aujourd'hui, ils ont fait un bon début de championnat et se sont très bien préparés, ils ont gagné le droit d'aborder ça de manière décomplexée et je veux qu'ils le soient, pour qu'on ne puisse penser qu'au jeu, il n'y a que ça qui doit nous obnubiler. »

Stéphan a poursuivi en soulignant que tout ce qui arrive ça sera du bonus et qu’il est important pour ses protégés de profiter de cet évènement. « Il faut penser au jeu, à la stratégie, à la qualité du match qu'on devra faire pour prendre des points. On aura droit aussi à une jauge à 5 000 personnes, donc il faut profiter de cette opportunité-là pour emmener le public avec nous, on veut avoir un soutien qui puisse être récompensé à la fin par une performance de qualité », a confié l’entraineur.

Quand l’envie de bien faire se mêle à l’excitation et à aussi la peur de décevoir, ça fait beaucoup d’émotions à gérer en même temps, mais Stéphan fait totalement confiance à son équipe pour bien évacuer toutes les mauvaises ondes. « C'est normal que tout le monde attende ça, c'est la plus belle des compétitions et les joueurs ont mérité de la vivre. Il faut qu'ils en profitent avec la volonté de faire ce qu'ils font depuis de nombreux mois, finalement, à savoir s'engager en permanence, jouer un foot le plus offensif possible, ne pas oublier que cette équipe est une très bonne équipe, référencée en Ligue Europa, avec de nombreux internationaux. Donc ce sera vraiment un adversaire compliqué, mais au-delà, c'est profiter du moment et rester nous-mêmes dans la manière de jouer et l'attitude à avoir », a-t-il insisté.

Enfin, Stéphan a aussi lâché un mot sur l’adversaire, évoquant la nécessité de le respecter mais sans le redouter : « C'est une équipe moderne, à la fois ambitieuse avec le ballon, intense à la perte du ballon, avec une très bonne faculté à créer du danger dans les trente derniers mètres. Elle peut parfois être un peu déséquilibrée, mais cette fragilité sera rectifiée avec la compétition et l'enjeu de demain. »