Resté à Barcelone, Messi s'est entraîné avec Coutinho et Ter Stegen

Resté à Barcelone, Nessi s'est entraîné avec Coutinho et Ter Stegen. EFE

Bien que Ronald Koeman l'ait laissé au repos avant le match contre Ferencvaros, Lionel Messi s'est rendu au centre d'entraînement du club pour préparer le match contre Cadix. Il était accompagné de Coutinho et de Ter Stegen, qui ne se sont pas non plus rendus à Budapest pour affronter Ferencvaros.