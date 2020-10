Retour Ã  la rÃ©alitÃ© pour Suarez

Ce mercredi, l'Atletico Madrid a perdu deux points face à Huesca (0-0). Luis Suarez était titulaire aux côtés de Joao Felix mais aucun des deux n'a réussi à tirer son épingle du jeu.

Le bloc très reserré de Huesca a rendu plus rares et moins franches les occasions des Madrilènes.

Conséquence de cela, l'uruguayen n'a pas eu une occasion de la première mi-temps. Il a pourtant essayé de combiner avec ses coéquipiers mais cela n'a jamais été efficace.

Cela n'a pas été mieux en seconde période et les joueurs de Huesca se sont même montrés de plus en plus dangereux.

Sorti à la 62ème pour Diego Costa, l'Uruguayen a pu se rendre compte qu'il n'est pas si facile de passer du FC Barcelone à l'Atletico de Madrid. Là où il avait un Lionel Messi pour lui servir caviar sur caviar, on connait l'animation offensive de l'Atletico pour ses difficultés, son inconstance, et son lot de 0-0 à l'extérieur au cours de la saison.