Retour aux 3 changements par match en Premier League

Retour à la normale dans le championnat anglais. A travers un communiqué, la Ligue locale a fait savoir qu’à partir de l’exercice 2020/2021 il n’y aura plus que trois changements autorisés par rencontre au lieu des cinq qui avaient été mis en place durant la période post-crise sanitaire. Les équipes seront, par ailleurs, autorisées à mettre sept remplaçants sur le banc.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion annuelle et à laquelle participaient les dirigeants du club. Ces derniers ont approuvé unanimement les changements décrétés. Pour ne pas bousculer les habitudes et bousculer les repères, notamment sur le plan de la gestion physique, on a choisi de réinstaurer les règles d’avant.

En plus d’un retour aux trois remplacements, on a aussi accepté l’implémentation de la VAR, suivant le protocole de la FIFA. Jusqu’ici, la Premier League utilisait sa propre réglementation dans l’utilisation de la technologie pour statuer sur les décisions discutables. Les Anglais rentrent donc dans le rang.

Pour rappel, la nouvelle campagne de Premier League démarrera le 12 septembre prochain. La fin est prévue le 16 mai 2021.