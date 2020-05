Retour aux sources pour Mitroglou ?

Mítroglou, est encore un joueur du club phocéen. Il est arrivé en 2017 en provenance du SL Benfica, après avoir empilé les buts dans la capitale portugaise, l'internationale grecque n'a pas confirmé les espoirs placés en lui par les supporteurs marseillais.

L'écurie du sud de la France a décidé de l'envoyé en prêt en Turquie, au Galatasaray, mais il n'a pas convaincu et a filé, cette fois-ci, aux Pays-Bas, au PSV, et encore une fois de plus, il n'a pas su s'imposer. Il devrait donc revenir cet été en France.

Cependant, l'OM veut se débarrasser de l’attaquant de 32 ans et de son salaire et analyse déjà tous ses prétendants pour son possible départ. Et selon "Agona Sport'", l’Olympiakos voudrait rapatrier le joueur, qu'a été formé dans les rangs de l'équipe grecque.

Le joueur voit d'un oeil son éventuel retour aux sources.