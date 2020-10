Richarlison tacle Karim Benzema

Lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Borussia Möchengladbach, Karim Benzema avait pris Ferland Mendy à part pour se plaindre de Vinicius.

"Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous." une phrase qui a fait largement le tour de l'Espagne et de ses médias. Ce jeudi, l'attaquant d'Everton, Richarlison et compatriote de Vinicius, a laissé un message clair sur le compte de Karim Benzema : "Tropa do Vini malvadeza" ce qui se traduit par : "L'équipe de Vini est vraiment méchante." Nul doute que cela fera encore couler beaucoup d'encre.