Rien de grave pour Nordi Mukiele

Les images avaient fait froid dans le dos sur la pelouse de la Red Bull Arena mardi soir, lorsque Nordi Mukiele s'était effondré après avoir reçu un ballon en pleine tête.

Le Français avait dû quitter le terrain sur civière après avoir perdu connaissance. Par chance, l'ancien joueur de Montpellier a rapidement été pris en charge par les médecins et a pu être emmené à l'hôpital.

Mukiele y a passé plusieurs examens, et la commotion cérébrale a finalement été écartée.

Après avoir passé une nuit à l'hôpital, le joueur de Leipzig a pu rentrer chez lui et a envoyé un message sur les réseaux sociaux. "Un petite frayeur mais qu'importe ? L'essentiel est ailleurs... qualification historique et un sentiment incroyable. Merci à tous pour votre soutien", a écrit le Français.

A little fear but who cares ?! The essential is elsewhere... historic qualification and an incredible feeling Thank you so much for your support #VIERTEFINALE @DieRotenBullen pic.twitter.com/FAGr1jrm29