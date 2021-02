Riqui Puig heureux d'avoir joué 90 minutes

Le meilleur remède pour Barcelone, avant le match contre le PSG, a été la grande victoire contre Alavés. Sur le terrain, il y avait Riqui Puig, le plus heureux de tous.

"Jouer 90 minutes fait beaucoup de bien au moral. Dimanche, on fera de la récupération et aborder la semaine de manière différente. Je suis très heureux et je remercie Koeman qui m'a accordé ces 90 minutes", a-t-il déclaré à 'Movistar LaLiga'.

Riqui Puig a assuré qu'il se sentait "très bien" et "très à l'aise" sur le terrain. "On avait la maîtrise du jeu. Busi, le vétéran, nous a aidés, Ilaix et moi, à rester dans le match. Jouer ces 90 minutes m'a donné beaucoup de vie", a-t-il ajouté.

Riqui Puig a analysé le match : "Dès qu'on a marqué le premier, ils se sont livrés et il y avait plus d'espace. Les 25 premières minutes, ils étaient très bien fermés à l'arrière. C'était difficile de trouver Messi ou Griezmann. Finalement, avec le but de Trincão, on a pu aller de l'avant".

Enfin, Riqui Puig a fait référence à Ilaix. "On apprend de ses erreurs, cela peut nous arriver à tous, il a un grand avenir, il apportera beaucoup au club. On peut maintenant penser au PSG, on attend ce jour avec impatience, toute l'équipe est impatiente d'y faire face et on va faire un grand match", a-t-il déclaré.