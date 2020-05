Rivaldo : "Willian serait une bonne recrue pour le Barça"

Willian "pourrait faire de belles choses" à Barcelone s'il choisit de rallier le Camp Nou après la fin de son bail à Chelsa, estime son illustre compatriote Rivaldo.

Dans l'état actuel des choses, Willian se dirige tout droit vers la porte de la sortie chez les Blues. L'international brésilien a déclaré qu'il resterait à Stamford Bridge pour achever la campagne 2019-2020 si le feu vert était donné pour se terminer au milieu de la pandémie de coronavirus. Cependant, aucun nouveau contrat n'a été convenu et Willian semble destiné à poursuivre sa carrière ailleurs que dans la capitale anglaise. Divers points de chute ont été évoqués pour l'ex-joueur du Shakhtar, comme Barcelone.

Rivaldo comprend pourquoi son compatriote serait dans le collimateur des Barcelonais. Dans sa chronique pour 'BetFair', il a confié : "Willian a été lié par le passé à Barcelone et je pense qu'il pourrait bien faire de bonnes choses là-bas, en raison de sa personnalité et de sa capacité à faire la différence à des moments importants. Ces dernières années, Barcelone a recruté de grands joueurs, comme Antoine Griezmann, qui n'ont pas encore produit leur meilleur football avec Lionel Messi à leurs côtés. Peut-être que la responsabilité et la pression ont été trop lourdes pour eux."

"Je ne sais pas comment cela fonctionnerait pour Willian, mais ce que je suggère, c'est que Barcelone examine attentivement ses plans d'action pour les joueurs couteux, car les choses ne se sont pas si bien passées récemment sur le marché des transferts pour eux, a-t-il indiqué. Les joueurs semblent intimidés par la présence de Messi, et cela a été un problème récent pour le club. Le club doit évaluer soigneusement la personnalité d'un joueur, évaluer sa capacité à réussir et s'imposer au Camp Nou."