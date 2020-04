Robben a eu peur pour la vie de sa femme, touchée par le COVID-19

Dans une conversation avec les médias du Bayern Munich, l'ancien joueur Arjen Robben a révélé que son épouse avait gravement été touchée par le coronavirus.

Bernadien présentait de graves problèmes respiratoires provoqués par le COVID-19, comme le raconte l'ancien joueur bavarois.

"Elle sentait une grande pression au poumon lorsqu'elle respirait. Cette sensation n'a pas été agréable. Nous nous sommes rendus compte que le processus de récupération est long. Tu ne te sens pas mieux d'un jour à l'autre. Par chance, le dernier test qu'elle a réalisé était négatif. Peu à peu, elle se sent mieux. Elle a été très mal".

Dans un moment difficile, l'aide de ses amis a été primordiale. "Ils nous ont aidés à surmonter ce moment de la meilleure façon possible. Nous avons une grande amitié. Nous ne pouvions pas sortir de chez nous et eux allaient faire les courses et nous laissaient tout devant la porte", a expliqué le Batave.