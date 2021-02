Robert Lewandowski entre dans l'histoire des meilleurs buteurs en C1

Le buteur polonais Robert Lewandowski a marqué ce mardi contre la Lazio (4-1), dépassant ainsi l'ancien attaquant espagnol Raúl et monte sur le podium des meilleurs buteurs de la Ligue des champions. Lewandowski a marqué 72 buts en Ligue des champions et seuls Lionel Messi (Barcelone), avec 119 buts, et Cristiano Ronaldo (Juventus), avec 134 buts, surpassent l'attaquant du Bayern Munich.

Liste des meilleurs buteurs:

1. Cristiano Ronaldo, 134 buts

2. Messi, 119 buts

3. Lewandowski, 72 buts

4. Raúl, 71 buts

5. Benzema, 69 buts

6. Van Nistelrooy, 56 buts

7. Henry, 50 buts

8. Di Stéfano, 49 buts

9. Ibrahimovic, 48 buts

. Shevchenko, 48 buts