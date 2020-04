Roberto Carlos a quittÃ© l'Inter "en 10 minutes" pour aller au Real Madrid

Le légendaire arrière-gauche brésilien Roberto Carlos affirme qu'il a rapidement quitté l'Inter Milan pour rejoindre le Real Madrid à la suite d'un désaccord concernant son positionnement sur le terrain. Il avait rejoint les Nerazzuri en 1995 depuis Palmeiras, mais n'y est resté qu'une seule saison.

Alors que c'est l'Anglais Roy Hodgson qui était l'entraîneur intériste à l'époque, Roberto Carlos révèle qu'il avait rapidement organisé son départ après qu'il lui ait été signifié qu'il ne jouerait pas dans sa position préférentielle.

"J'ai joué sur l'aile [à l'Inter], a-t-il déclaré à la 'FIFA' sur Instagram. Le problème est que lors des sept premiers matchs, j'ai marqué sept buts. Ils m'ont mis devant en 1995 en Italie et j'en ai beaucoup souffert.

"J'en ai parlé avec [le président de l'Inter Masimo] Moratti, et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à jouer devant parce que dans trois mois, j'avais la Copa America. Ce jour-là j'ai eu un rendez-vous avec avec [le président du Real] Lorenzo Sanz et en 10 minutes, je suis parti et suis venu à Madrid. À l'époque, les choses se faisaient très rapidement."

Après avoir terminé septième avec l'Inter en première division italienne, Roberto Carlos a passé onze ans au Real Madrid, remportant trois Ligues des champions et quatre titres de la Liga pour s'imposer comme l'un des meilleurs latéraux gauche de tous les temps.

Le Brésilien a également connu un succès important avec l'équipe nationale brésilienne, remportant la Coupe du monde 2002 et deux Copa America. Alors qu'un retour de son compatriote Neymar à Barcelone est régulièrement évoqué, l'intéressé a laissé entendre que la superstar du PSG doit ajuster sa perception de sa propre importance, mais qu'il peut devenir le meilleur dans son domaine.

"Neymar est bon, il est heureux, il marque des buts, être humble au PSG, c'est ce que je veux voir et à l'avenir à la Coupe du monde, il peut être le meilleur joueur du monde."