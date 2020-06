Roberto Mancini ne tarit pas d'éloges à l'égard de Sandro Tonali

Sandro Tonali, surnommé le 'nouveau Pirlo', semble avoir toute l'Europe à ses pieds après sa magnifique campagne avec le Brescia.

Le joueur de 20 ans a un contrat avec la formation italienne jusqu'en 2021, et plusieurs géants européens se sont penchés sur sa situation, comme le PSG ou encore le FC Barcelone.

Roberto Mancini, sélectionneur de l'équipe italienne, a été intérrogé à son sujet et l'ancien coach de City n'a pas tari d'éloges à son égard.

"Tonali est l'un des plus jeunes que nous ayons. S'il va jouer dans une équipe qui fera que les compétitions (européennes, ndlr), il accumulera plus d'expérience. Quand il jouera à certains niveaux, il s'améliorera considérablement de tous les points de vue. Dans le milieu de terrain à trois, il peut jouer devant la défense et plus haut, il a une bonne frappe, il peut marquer des buts, il peut commencer l'action, il peut tout faire."